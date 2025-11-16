Сперцян забил 11-й гол за Армению и вошел в топ-5 бомбардиров сборной. У рекордсмена Мхитаряна 32 мяча
Сперцян забил 11-й гол за Армению и вошел в топ-5 бомбардиров сборной.
Эдуард Сперцян забил 11-й гол за Армению.
Хавбек «Краснодара» поразил ворота Португалии в рамках отбора на ЧМ.
Сперцян вошел в топ-5 бомбардиров сборной, сравнявшись с Артуром Петросяном и Маркосом Пиццелли.
Лучший бомбардир в истории сборной – Генрих Мхитарян (32 гола). Второе место делят Геворг Газарян и Юра Мовсисян – по 14 голов.
