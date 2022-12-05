Nike официально разорвал сотрудничество с Кайри Ирвингом

Американский производитель обуви и одежды Nike официально разорвал сотрудничество со звездой Кайри Ирвингом из-за скандала с антисемитским фильмом.

Напомним, что разыгрывающий «Нетс» опубликовал в социальной сети ссылку на документальный фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит ряд антисемитских клише. Позже игрок удалил пост и принес извинения, но был вынужден пропустить восемь матчей из-за дисквалификации.

Месяц назад руководство компании объявило о приостановке сотрудничества с баскетболистом. Сообщалось, что его новая именная модель кроссовок Kyrie 8 не будет выпущена.

«В Nike мы убеждены, что в мире нет места для ненависти, и осуждаем антисемитизм в любой форме. Мы глубоко разочарованы всей этой ситуацией и тем, как она влияет на окружающих», – говорилось в заявлении.

Основатель Nike Фил Найт заявлял, что Ирвинг «переступил черту», и что компания вряд ли продолжит сотрудничество с игроком.

По информации Forbes, Ирвинг получал 11 миллионов в год благодаря сотрудничеству с Nike.

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