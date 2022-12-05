ФИФА может разделить участников ЧМ-2026 на 2 половины – в каждой будет 6 групп по 4 сборные. Победитель каждой из них выйдет в финал

На ЧМ-2026 вряд ли будут использовать формат с тремя командами в одной группе.

В турнире, который пройдет в США, Канаде и Мексике, примут участие 48 сборных, а не 32. Из-за этого ФИФА необходимо придумать новый формат проведения чемпионата мира.

В январе 2017 года, когда совет ФИФА принял решение о расширении состава участников чемпионата мира, было установлено, что на турнире будет 16 групп, в каждую из которых попадет по три команды. При таком формате в 1/16 финала выходили бы по две команды из каждой группы. Однако в таком случае одна из сборных получила бы преимущество в графике. Кроме того, возникли опасения в связи с тем, что две команды, которые встретятся в финальном матче группового этапа, смогут влиять на распределение мест в группах.

ФИФА предлагала проводить серию пенальти в конце каждого матча группового этапа, который заканчивается вничью. Однако даже эта мера не позволила бы помешать командам разыгрывать нужный счет.

Теперь ФИФА рассматривает три варианта проведения турнира. Помимо варианта с тремя командами в группе, возможен формат с 4 командами, которые распределены по 12 группам. В таком случае лучшие сборные с третьих мест тоже попадут в плей-офф.

Еще одна схема – разделить участников чемпионата мира на две половины, в каждой из которых будет по 24 сборные. В каждой половине будет по 6 групп с 4 командами. Победитель каждой половины попадет в финал.

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