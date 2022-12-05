Сергей Карякин: «Кто‑то обрадуется и скажет, что российские и белорусские шахматисты могут выступать. Но лично я под флагом ФИДЕ выступать не собираюсь»

Российский гроссмейстер высказался о том, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) продлила до 2024 года разрешение российским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Жалко, что ФИДЕ идет по этому пути, вместо того, чтобы пытаться решить эту проблему. Как показывает опыт боксеров, за свои права можно и нужно бороться.

Безусловно, российские шахматисты должны выступать под своим флагом, а не флагом ФИДЕ.

Кто‑то, возможно, обрадуется и скажет, что российские и белорусские шахматисты могут выступать. Но я поводов для радости не вижу. Потому что лично я под флагом ФИДЕ выступать не собираюсь.

Решение половинчатое. Повторюсь, позитивный опыт боксеров показывает, что побороться за свои права можно в любой ситуации.

Считаю, что обязанность шахматной федерации – отстаивать права спортсменов и делать абсолютно все от нее зависящее, чтобы российские шахматисты выступали под своим флагом», – сказал Карякин.

ФИДЕ продлила разрешение для российских и белорусских шахматистов выступать под нейтральным флагом до 1 января 2024 года