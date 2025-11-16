Барриос о самой сильной версии «Зенита»: «В мои первые три года. Мы просто всех уничтожали, сметали»

Барриос назвал самую сильную версию «Зенита»: мы просто всех уничтожали.

Полузащитник «Зенита » Вильмар Барриос назвал самую сильную версию сине-бело-голубых с момента перехода в клуб в 2019 году.

«Сложный вопрос, потому что разные годы, разные ощущения, разные команды. Уверен, все игроки, которые приходили, они в чем-то добавляли, в чем-то делали команду лучше.

Но вот если выбирать, мне кажется, что мои первые два-три, может, даже четыре года в «Зените». Давайте, скажем, мои первые три года в «Зените». Мне кажется, мы были той командой, которая в каждом матче выходила, люди, комментирующие, анализирующие футбол, по нашей игре могли в целом судить, что «Зенит» сегодня выиграет 3:0, 4:0 или 5:0.

Первые мои три года здесь мы были более стабильной, более напористой и уверенной в себе, идущей напролом командой. Мне кажется, зачастую перед началом матча можно было услышать какие-то комментарии, что у «Зенита» нет сегодня соперников, конкурентов. Мы просто всех уничтожали. Повторюсь, это было очень крутое ощущение, сметали всех на своем пути», – сказал Барриос.