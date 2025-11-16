Семин о сборной России: «Хорошо, что чилийцы преподали нам урок, нашим игрокам нужно оценить объективно свои возможности»

Юрий Семин: хорошо, что чилийцы преподали нам урок.

Юрий Семин считает, что игрокам сборной России после поражения от Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче нужно объективно оценить свои возможности.

«В этом году мне понравились матчи с Нигерией и Чили. Это серьезные соперники, а игры были похожи на международные матчи.

Хорошо, что чилийцы преподали нам урок, потому что нашим игрокам нужно взвесить свои возможности и оценить их объективно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».