Семин о сборной России: «Хорошо, что чилийцы преподали нам урок, нашим игрокам нужно оценить объективно свои возможности»
Юрий Семин: хорошо, что чилийцы преподали нам урок.
Юрий Семин считает, что игрокам сборной России после поражения от Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче нужно объективно оценить свои возможности.
«В этом году мне понравились матчи с Нигерией и Чили. Это серьезные соперники, а игры были похожи на международные матчи.
Хорошо, что чилийцы преподали нам урок, потому что нашим игрокам нужно взвесить свои возможности и оценить их объективно», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
