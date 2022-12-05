Морган о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Неправда»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Пирс Морган опроверг переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Ранее Marca сообщила, что с 1 января португалец станет игроком клуба из Саудовской Аравии и будет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

«Неправда, снова», – прокомментировал информацию журналист, недавно взявший интервью у Роналду о положении дел в «Манчестер Юнайтед».

Ранее телеведущий уже опровергал новости о контракте Роналду и «Аль-Насра».

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