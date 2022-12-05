Морган о переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Неправда»
Пирс Морган опроверг переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
Ранее Marca сообщила, что с 1 января португалец станет игроком клуба из Саудовской Аравии и будет самым высокооплачиваемым спортсменом мира.
«Неправда, снова», – прокомментировал информацию журналист, недавно взявший интервью у Роналду о положении дел в «Манчестер Юнайтед».
Ранее телеведущий уже опровергал новости о контракте Роналду и «Аль-Насра».
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