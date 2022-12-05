Бразилия – Южная Корея. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Сборная Бразилии сыграет с Южной Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 5 декабря, 22.00, «Stadium 974»
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