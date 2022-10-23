«Динамо» смяло «Локомотив», Махачев потушил Оливейру, ничья «Челси» и «МЮ», Валиева выиграла короткую, победы «Реала» и «Милана», умер сооснователь «Ред Булл» и другие новости

1. «Динамо» победило «Локомотив» (3:1) в гостях в 14-м туре Мир РПЛ – 3:1. Смолов и Фомин забили с пенальти, а Захарян завалил со штрафного. «Ростов» в большинстве упустил победу над «Факелом» (1:1): Гонгадзе сравнял счет с пенальти на 97-й минуте. «Краснодар» обыграл «Пари НН» (2:0) благодаря голам Ахметова и Кордобы, нижегородцы заканчивали вдевятером.

Федор Смолов забил 100-й гол в РПЛ – больше только у Кержакова и Дзюбы.

2. Ислам Махачев удушающим приемом победил Чарльза Оливейру во 2-м раунде главного боя UFC 280 и стал чемпионом в легком весе. Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей, а Алджамейн Стерлинг вынес Ти Джея Диллашоу, победив техническим нокаутом во втором раунде и защитив титул.

3. «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в центральном матче тура АПЛ. Жоржиньо забил с пенальти на 87-й, а Каземиро сравнял на 94-й. «Ливерпуль» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1), а «Манчестер Сити» дежурно победил «Брайтон» (3:1). Эрлинг Холанд сделал дубль, у него 22 мяча в 15 играх за «Сити».

4. Умер совладелец компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц. Австрийскому миллиардеру было 78 лет.

5. Камила Валиева выиграла короткую программу, Акатьева – 2-я, Зинина – 3-я на первом этапе Гран-при России сезона-2022/23. У мужчин после короткой программы лидирует Михаил Коляда, Алиев – 2-й, Самарин – 3-й.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в парном катании, Хабибуллина и Княжук – 2-е.

6. КХЛ. «Ак Барс» уступил «Салавату Юлаеву», минское «Динамо» забило 5 голов «Локомотиву», «Сибирь» победила «Витязь». «Ак Барс» проиграл 7 из 8 последних матчей, команда Олега Знарка 10 игр подряд не выигрывает в основное время.

7. Международная федерация лыжных видов (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров на сезон-2022/23.

8. «Реал» победил «Севилью» (3:1) в 11-м туре Ла Лиги. Лука Модрич забил в своем 450-м матче за «Мадрид», у Винисиуса два ассиста.

9. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» (4:3), Орлов сделал 3 передачи, Овечкин опять без очков. «Торонто» был сильнее «Виннипега» (4:1), Самсонов отразил 30 бросков из 31 и одержал 4-ю победу подряд. «Тампа» победила «Айлендерс» (5:3), у Кучерова очередная передача, Сорокин пропустил 5 шайб. Все результаты дня – здесь.

10. Формула-1. Сайнс выиграл поул в квалификации Гран-при США, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й.

11. «Интер» на 95-й минуте вырвал победу у «Фиорентины» (4:3) благодаря голу Генриха Мхитаряна, а «Милан» разгромил «Монцу» (4:1) благодаря дублю Браима Диаса.

12. НБА. 32 очка Дончича помогли «Далласу» разгромить «Мемфис», «Кливленд» расправился с «Чикаго» и другие результаты.

13. «МЮ» готов отпустить Криштиану Роналду бесплатно из-за его зарплаты, но интереса к форварду нет, пишет ESPN. Эрик тен Хаг тем временем хочет, чтобы Роналду извинился перед всей командой, тогда он вернется к работе с основой.

14. «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» (2:0), а «Боруссия» Дортмунд разнесла «Штутгарт» (5:0) благодаря дублю Беллингема.

15. Карим Бензема набрал 549 баллов из 558 возможных в голосовании за «Золотой мяч». Только Египет, Сенегал, Нидерланды и Словения не поставили форварда «Реала» на 1-е место.

16. «Зенит» отказался от поездки в Иран и контрольного матча из-за политической ситуации в стране.

17. УЕФА компенсировал расходы за организацию финала Лиги чемпионов-2022 в Санкт-Петербурге. Матч прошел в Париже.

18. Сотрудники «Матч ТВ» купили беженцам в Белгородской области тепловые пушки.

Цитаты дня.

Роман Терюшков: «Дело Валиевой ангажировано Западом. Шить в отношении наших скверные истории – кредо WADA и всяких Макларенов»

Александр Кокорин: «Зенит» выиграл РПЛ 17 раз подряд, но ребят оттуда вообще нет. Три полусуперталанта в России за 12-13 лет – это очень мало»

«Роналду сжег все мосты. Спасибо за все, звони в МЛС». Экс-вратарь сборной Англии Грин о Криштиану

Аршавин о срыве трансфера в «Барсу»: «Испанцы предложили 15 млн. В «Зените» ответили: «Меняем на Месси»

Ирина Роднина: «Российский футбол разве можно смотреть, зачем? Моя нелюбовь к нему длится 73 года»

«Неймар сотрудничает с фашистом и обманывает народ, и от этого не отмыться, даже выиграв ЧМ». Казагранде о поддержке игроком «ПСЖ» президента Болсонару

Гари Невилл: «Каким бы великим Роналду ни был, «МЮ» без него лучше. Пора прекратить сотрудничество»

Тикнизян – фанату «Локо»: «Закрой рот, как истеричка себя ведешь. Когда выиграем четыре-пять игр, посмотрю, как ты будешь говорить»

Сестра Роналду сравнила Криштиану с распятым Иисусом: «Рожденный по воле Господа, чтобы сиять, не будет ниспровергнут теми, кто никогда не был в его шкуре»