Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Коляда, Алиев, Самарин и Самсонов представят короткие программы
22 октября стартует первый этап Гран-при России сезона-2022/23 – «Золотой конек Москвы». Мужчины представят короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
1-й этап
Золотой конек Москвы
Москва
Мужчины
Короткая программа
Начало – 18:50 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Участники
Евгений Зенкин
Кирилл Кельманов
Иван Попов
Иван Соболев
Степан Тартыгин
ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже.
Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов
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