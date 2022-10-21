Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Коляда, Алиев, Самарин и Самсонов представят короткие программы

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22 октября стартует первый этап Гран-при России сезона-2022/23 – «Золотой конек Москвы». Мужчины представят короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Москва

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18:50 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участники

Дмитрий Алиев

Михаил Коляда

Глеб Лутфуллин

Александр Самарин

Даниил Самсонов

Евгений Зенкин

Кирилл Кельманов

Иван Попов

Иван Соболев

Степан Тартыгин

ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже.

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