  • «Реал» получил наибольший доход от ТВ-прав за прошлый сезон Ла Лиги – 157 млн. У «Барсы» – 156 млн, у «Атлетико» – 108. Всего лига распределила 1,292 млрд евро
«Реал» получил наибольший доход от ТВ-прав за прошлый сезон Ла Лиги – 157 млн. У «Барсы» – 156 млн, у «Атлетико» – 108. Всего лига распределила 1,292 млрд евро

«Реал» заработал больше всех от ТВ-прав за прошлый сезон Ла Лиги.

«Реал» стал лидером по итогам прошлого сезона Ла Лиги по количеству заработанных денег от реализации аудиовизуальных прав.

В общей сложности Ла Лига распределила 1,292 миллиарда евро между клубами.

Больше всех получил «Реал» – 157,92 млн евро. Второй стала «Барселона» – 156,45 млн евро. Третью позицию занял «Атлетико» – 108,17 млн евро. Только эти три клуба получили больше 100 млн евро.

После них располагаются «Атлетик» с 72,26 млн евро и «Реал Сосьедад» с 67,80 млн евро.

Минимальный доход от телевизионных прав получил «Леганес» – 39,93 млн евро.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
