Бензема купил картину Пабло Пикассо «Портрет бородатого мужчины»: «Добро пожаловать домой»

Карим Бензема приобрел картину Пабло Пикассо.

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема опубликовал в соцсетях фотографию с работой испанского художника с подписью: «Добро пожаловать домой».

RMC Sport пишет, что француз купил картину «Портрет бородатого мужчины», написанную в в 1964 году.

Картина была выставлена в начале 2025 года в галерее арт-дилера Хелли Нахмада в Нью-Йорке. Стоимость покупки не сообщается, но известно, что картины Пикассо на аукционах нередко продаются по цене более одного миллиона евро.

Фото: x.com/Benzema

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
