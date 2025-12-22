Карпин стал Дедом Морозом в новогоднем ролике РФС и сборной России, Тюкавин, Фомин, Обляков, Кисляк – его помощниками

Карпин стал Дедом Морозом в новогоднем ролике сборной России.

Сборная России представила ролик к Новому году, в котором главный тренер Валерий Карпин предстал в роли Деда Мороза.

РФС , сборная России и «РЖД» поздравили болельщиков с наступающим Новым годом роликом «Волшебником может стать каждый».

В ролике Карпин стал Дедом Морозом, а футболисты Константин Тюкавин , Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба – ЦСКА) – его помощниками. Вместе они ответили на письма болельщиков и сделали им подарки.