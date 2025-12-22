  • Спортс
  • Гаджиев об исламе: «Ходить в мечеть – не самое главное. Основа религии – не создавать проблемы другим людям. Ценности надо показывать поведением»
19

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев высказался об исламе и традициях в его регионе.

– Вы вернулись в Махачкалу с 90-х годов и обнаружили огромное количество минаретов, женщин с покрытыми головами и мужчин с бородами. Как вы это приняли? Вы фактически оказались в другом городе?

– Да, в другом городе. Многое не укладывалось в мои представления.

Повсеместно стали распространяться фотографии критические, лояльные, разные. Наибольшее внимание привлекали фотографии 100-летней давности, где кавказские мужчины сидят, их человек 20. Они одеты в национальную одежду, потом в светскую одежду, И рядом фотография, где сидят 20-30 мужиков, одетых в арабскую одежду с бородами, и подпись: «Прошло всего 1– лет, а как изменился народ».

Конечно, это не нравится. Не нравится категорически абсолютному большинству людей. 

– Такая архаизация? 

– Дело в том, что у вас же есть корни? У вас есть Родина своя? У вас есть свои обычаи, свои традиции? Ну вот их соблюдайте. Носите свою национальную одежду.

Я не против, чтобы кто-то в каком-то случае одел национальную одежду арабов, я не против. Они там в пустыне живут, лицо накрывается, потому что песок метет, и глаза надо закрыть и все надо закрыть. 

А у нас другая одежда. У нас женщины ходили по горам, там кустарники. У них были шаровары такие надеты. Это то, что человек приспосабливается к своему климату, к своим условиям. 

Очень интересные рассуждения мне попадались. Религию нашу как воспринимают? Как вы себя ведете. Ты заходишь в мечеть, тебе говорят, что основа религии – это не создавать проблемы другим людям. А вы ставите машины так, что другим пройти нельзя.

Ходить в мечеть – это не самое главное. Это говорил и Мухаммед Пророк. Если вы хотите нести эту культуру, вы должны ее ценности показывать своим поведением, своим взаимоотношением. Здесь основа, – сказал Гаджиев в эфире Cappuccino & Catenaccio Show.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Cappuccino & Catenaccio Show
logoГаджи Муслимович Гаджиев
религия
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
история
