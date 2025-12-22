  • Спортс
  Консейсау о «Милане»: «Руководство не поддерживало, в клубе царила нестабильность, атмосфера была плохой. Но игроки меня не предавали»
Консейсау о «Милане»: «Руководство не поддерживало, в клубе царила нестабильность, атмосфера была плохой. Но игроки меня не предавали»

Консейсау о «Милане»: клуб был нестабилен, руководство меня не поддерживало.

Главный тренер «Аль-Иттихада» Сержиу Консейсау упрекнул руководство «Милана» в недостатке поддержки.

Португалец возглавил «россонери» в конце 2024 года, сменив своего соотечественника Паулу Фонсеку. Команда выиграла Суперкубок Италии, проиграла в финале Кубка Италии «Болонье» (0:1) и заняла 8-е место в серии А, не попав в еврокубки. Летом 2025-го Сержиу покинул клуб.

– Как бы вы оценили свои шесть месяцев в «Милане»?

– Позитивно. С 2016 года и по сегодняшний день только два тренера выигрывали трофеи с «россонери»: Пиоли – скудетто, я – Суперкубок. Если сложить очки за наше время в клубе, у нас был темп, достаточный для попадания в Лигу Европы, мы финишировали пятыми на этом отрезке.

Результаты были налицо: я вспоминаю две победы в дерби и победу над «Ромой». Разочаровывает финал Кубка Италии, но мне не все понравилось.

– Например?

– В клубе царила нестабильность, атмосфера в команде была плохой. Более того, руководство меня не поддерживало.

После победы в Суперкубке мы играли с «Кальяри». В то время уже ходили слухи, что клуб ищет других тренеров. Я был сосредоточен на работе и победах, учитывая важность результатов. У меня не было времени работать на всех уровнях.

– Вы бы остались в клубе, если бы это зависело от вас?

– Да, но с некоторыми изменениями.

– Футболисты предали вас?

– Никогда. На самом деле, они были со мной. Тео даже сказал об этом в вашем недавнем интервью: после игры с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов, когда люди говорили, что он намеренно заработал удаление, я встал на его защиту. Многие из них писали мне, когда я уходил.

Я требую дисциплины, высоких стандартов, а затем – отдыха, когда наступает время расслабиться. Если кто-то приходит с лишним весом, опаздывает или делает что-то подобное, я этого терпеть не могу. В конечном счете, для меня все игроки одинаковы, – сказал Консейсау.

Тео Эрнандес не хотел уходить из «Милана»: «Я заслуживал лучшего отношения. Когда звонит менеджер и говорит: «Если останешься, мы исключим тебя из состава», что я могу поделать?»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
