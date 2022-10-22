Тен Хаг хочет, чтобы Роналду извинился перед всей командой. Тогда он вернется к работе с основой «МЮ»
Эрик тен Хаг хочет, чтобы Криштиану Роналду извинился перед командой за свое поведение.
37-летний португалец на 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом» демонстративно ушел в раздевалку. За это Роналду отстранили от тренировок с основой и оштрафовали.
Теперь тренер «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Роналду попросил прощения у всей команды, а не только у него и персонала. Тогда Криштиану сможет вернуться к работе с основой на следующей неделе, сообщает United Zone со ссылкой на Фабрицио Романо.
Отмечается, что Роналду хочет вернуться к тренировкам с «МЮ» на следующей неделе.
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