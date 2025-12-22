Экс-президент «Барсы» Росель о выплатах Негрейре: «Смешно думать, что такими суммами можно влиять на судейство. Любой клуб, у которого нет таких отчетов, делает что-то не так»

Экс-президент «Барсы» Росель о выплатах Негрейре: так не влияют на судей.

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель высмеял предположения о том, что клуб покупал судей, платя Хосе Марии Энрикесу Негрейре .

Напомним, в 2023 году «Барсе» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от каталонцев в период с 2001-го по 2018-й.

Сегодня были обнародованы заявления Роселя в суде, сделанные им в сентябре. Сандро – бывший президент «Барселоны» (2010-2014) и член совета директоров при президенте Жоане Лапорте (2003-2005) – отвечал на вопросы своего адвоката. Ранее стало известно, что менеджер подтвердил знакомство с Негрейрой, он сообщил, что как президент получил по наследству от прежних руководителей контракт с функционером, готовившим отчеты и консультировавшим клуб по вопросам судейства.

«Я не знаю и понятия не имею, кто меня спрашивал или спрашивали ли вообще, следует ли нам продолжать пользоваться услугами консультантов по судейству. Если бы меня спросили, я бы ответил «да», потому что задача правления – подготовить все необходимое, чтобы у персонала было все готово на случай необходимости.

Если меня спрашивали, нужны ли нам советники по поводу судей, я отвечал «да», но я не знаю, что написано в этих отчетах. Президент не может знать все отчеты. Я знаю, что услуга была эффективной и предоставлялась [клубу], и я несколько раз видел его [Негрейру] на матчах», – сказал Росель.

По словам Роселя, он узнал о платежах Негрейре «недавно, из прессы», а не во время своего пребывания на посту президента.

«Речь идет о примерно 400 000 евро в год за около ста консультаций. Если разделить эту сумму, получится 4000 евро за каждый отчет. Из этой суммы нужно вычесть налоги и прочие расходы, в итоге остается около 1000 евро чистой прибыли. Думать, что такой суммой можно влиять на судей, – это оскорбление для арбитров. Это смешно. Любой клуб Примеры, у которого нет такой услуги [консультации на тему судей], делает что-то не так», – заявил Росель.