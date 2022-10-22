У Смолова 100 голов в РПЛ. Больше забили только Кержаков и Дзюба

забил 100-й гол в чемпионате России.

Случилось это в матче 14-го тура Мир РПЛ с (1:1, перерыв), где форвард «Динамо» реализовал пенальти.

53 гола в РПЛ Смолов забил за «Краснодар», 23 – за «Локомотив», 14 – за , 8 – за «Урал», 2 – за «Анжи».

За карьеру в РПЛ на счету Смолова один покер, два хет-трика и 13 дублей.

Смолов – третий игрок, у которого как минимум 100 голов в Премьер-лиге. Больше только у (133) и (148).

В чемпионате России Смолов стал восьмым игроком, которому покорилась эта отметка, ранее 100 голов забивали Артем Дзюба (148), Олег Веретенников (140), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129), Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (104) и Сергей Семак (102).