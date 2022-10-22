Роман Терюшков: «Дело Валиевой ангажировано Западом. Шить в отношении наших скверные истории – кредо WADA и всяких Макларенов»

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал решение РУСАДА не озвучивать детали по допинговому делу российской фигуристки .

«Дело Валиевой ангажировано Западом. Я уверен в чистоте наших спортсменов, тем более юниоров. Шить в отношении наших скверные истории – кредо WADA и всяких Макларенов.

находится в юрисдикции России, а значит, имеет приоритет российского права. Следуя духу нашего закона, никакого раскрытия информации не будет ввиду недостижения возраста совершеннолетия спортсменки.

Играть по правилам, которые постоянно меняются нашими врагами, дальше нельзя. Теперь наши правила», – сказал Терюшков.

Дело Валиевой спрятали, но она выступает. Есть только три варианта, как это возможно