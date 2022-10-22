НХЛ. «Бостон» примет «Миннесоту», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Вашингтон» – с «Лос-Анджелесом», «Вегас» против «Колорадо»

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«Бостон» примет «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Вашингтон» – с «Лос-Анджелесом», «Вегас» – с «Колорадо»

НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Сан-Хосе
Дата проведения
22 октября, 20.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Миннесота
Дата проведения
22 октября, 20.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Аризона
Дата проведения
22 октября, 23.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Сент-Луис
Дата проведения
22 октября, 23.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Лос-Анджелес
Дата проведения
23 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Айлендерс
Дата проведения
23 октября, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Даллас
Дата проведения
23 октября, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Питтсбург
Дата проведения
23 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Торонто
Дата проведения
23 октября, 02.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Филадельфия
Дата проведения
23 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Каролина
Дата проведения
23 октября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Колорадо
Дата проведения
23 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Баффало
Дата проведения
23 октября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Сиэтл
Дата проведения
23 октября, 21.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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