НХЛ. «Бостон» примет «Миннесоту», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Вашингтон» – с «Лос-Анджелесом», «Вегас» против «Колорадо»

примет «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Эдмонтон» сыграет с , – с «Коламбусом», – с «Лос-Анджелесом», «Вегас» – с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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