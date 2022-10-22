НХЛ. «Бостон» примет «Миннесоту», «Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Вашингтон» – с «Лос-Анджелесом», «Вегас» против «Колорадо»
«Бостон» примет «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Эдмонтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Вашингтон» – с «Лос-Анджелесом», «Вегас» – с «Колорадо».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 20.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 22 октября, 20.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 22 октября, 23.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 22 октября, 23.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 23 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 23 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 21.00, «United Center (hoc)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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