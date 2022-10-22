Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей на UFC 280

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли UFC 280 Бокс/MMA/UFC

На турнире UFC 280 в Абу-Даби состоялся бой Петра Яна и Шона О’Мэлли.

Победу раздельным решением судей одержал американец – 28-29, 29-28, 29-28.

Ян потерпел третье поражение в UFC, О’Мэлли продлил победную серию до четырех боев подряд.

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