Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей на UFC 280

На турнире UFC 280 в Абу-Даби состоялся бой и ’Мэлли.

Победу раздельным решением судей одержал американец – 28-29, 29-28, 29-28.

Ян потерпел третье поражение в UFC, О’Мэлли продлил победную серию до четырех боев подряд.

Махачев против Оливейры – война стилей. Кто окажется сильнее в партере: бразильский джитсер или борец из Дагестана?

Титульник Махачев – Оливейра, бои Яна, Крылова и Нурмагомедова. Онлайн безумного UFC 280