Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли раздельным решением судей на UFC 280
На турнире UFC 280 в Абу-Даби состоялся бой Петра Яна и Шона О’Мэлли.
Победу раздельным решением судей одержал американец – 28-29, 29-28, 29-28.
Ян потерпел третье поражение в UFC, О’Мэлли продлил победную серию до четырех боев подряд.
Махачев против Оливейры – война стилей. Кто окажется сильнее в партере: бразильский джитсер или борец из Дагестана?
Титульник Махачев – Оливейра, бои Яна, Крылова и Нурмагомедова. Онлайн безумного UFC 280
Комментарии