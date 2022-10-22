УЕФА компенсировал расходы за организацию финала ЛЧ-2022 в Санкт-Петербурге. Матч прошел в Париже

Россия получила компенсацию расходов от УЕФА за несостоявшийся финал Лиги чемпионов.

25 февраля организация объявила о переносе финала -2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) прошел на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени 28 мая. Изначально финал турнира должен был пройти на .

«Все компенсации со стороны выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь.

Никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Это были нормальные, рабочие обсуждения. Не могу с уверенностью сказать об их отношениях с руководством стадиона в Санкт-Петербурге.

С нашей точки зрения все расходы подрядным организациям были компенсированы», – сказал генеральный директор оргкомитета по подготовке финала ЛЧ в России Алексей Сорокин.