УЕФА компенсировал расходы за организацию финала ЛЧ-2022 в Санкт-Петербурге. Матч прошел в Париже
Россия получила компенсацию расходов от УЕФА за несостоявшийся финал Лиги чемпионов.
25 февраля организация объявила о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.
Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) прошел на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени 28 мая. Изначально финал турнира должен был пройти на «Газпром Арене».
«Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь.
Никаких трудностей не было, просто долго обсуждалась сумма. Это были нормальные, рабочие обсуждения. Не могу с уверенностью сказать об их отношениях с руководством стадиона в Санкт-Петербурге.
С нашей точки зрения все расходы подрядным организациям были компенсированы», – сказал генеральный директор оргкомитета по подготовке финала ЛЧ в России Алексей Сорокин.
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