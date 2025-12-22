У Минамино травма «крестов» – он получил ее в Кубке Франции. Вингер «Монако» набрал 4+3 в 21 матче сезона

Такуми Минамино порвал крестообразную связку колена.

Полузащитник «Монако » Такуми Минамино получил разрыв передней крестообразной связки.

Японский вингер получил повреждение в ходе матча 1/32 Кубка Франции против «Осера » (1:2). Он был заменен на 36-й минуте игры.

Медицинское обследование выявило разрыв передней крестообразной связки.

В этом сезоне Минамино провел 21 матч во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 3 передачи. Его статистику можно изучить по ссылке .