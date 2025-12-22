У Минамино травма «крестов» – он получил ее в Кубке Франции. Вингер «Монако» набрал 4+3 в 21 матче сезона
Такуми Минамино порвал крестообразную связку колена.
Полузащитник «Монако» Такуми Минамино получил разрыв передней крестообразной связки.
Японский вингер получил повреждение в ходе матча 1/32 Кубка Франции против «Осера» (1:2). Он был заменен на 36-й минуте игры.
Медицинское обследование выявило разрыв передней крестообразной связки.
В этом сезоне Минамино провел 21 матч во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 3 передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...45858 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт «Монако» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости