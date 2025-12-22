«Монтес очень любит «Локомотив» и Россию и никуда не собирается уходить». Агент Сесара опроверг слухи об уходе защитника

Агент Монтеса про слухи об уходе: Сесар очень любит «Локомотив» и Россию.

Гелу Родригес, агент защитника «Локомотива » Сесара Монтеса , опроверг слухи об уходе мексиканца из московского клуба.

«Сейчас ходит много слухов об отъезде Сесара в Южную Америку, но предложений ни мы, ни «Локомотив» не получали.

Монтес хочет остаться в клубе и на данный момент никуда не собирается уходить. Он очень любит «Локомотив» и Россию», – сказал Родригес.

В нынешнем сезоне 28-летний Монтес провел за «Локомотив» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его подробная статистика – здесь .

