«Зенит» отказался от поездки в Иран и контрольного матча из-за политической ситуации в стране
«Зенит» отказался от поездки в Иран.
В ноябре у «Зенита» были планы провести несколько дней в Иране и сыграть там контрольный матч. Соперником называли молодежную команду «Сепахана».
Однако в связи со сложной политической ситуацией в этой стране поездка в Тегеран в ноябре в итоге не состоится, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Георгий Кудинов.
Также может не состояться и матч против «Црвены Звезды» в Санкт-Петербурге. Планировалось, что встреча пройдет на «Газпром Арене» 22 ноября.
Напомним, в Иране с 16 сентября проходят массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.
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