«Зенит» отказался от поездки в Иран и контрольного матча из-за политической ситуации в стране

«Зенит» отказался от поездки в Иран.

В ноябре у были планы провести несколько дней в Иране и сыграть там контрольный матч. Соперником называли молодежную команду .

Однако в связи со сложной политической ситуацией в этой стране поездка в Тегеран в ноябре в итоге не состоится, сообщает журналист Георгий Кудинов.

Также может не состояться и матч против в Санкт-Петербурге. Планировалось, что встреча пройдет на «Газпром Арене» 22 ноября.

Напомним, в Иране с 16 сентября проходят массовые протесты. Поводом для общественного возмущения стала новость о смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране. В полицейском участке студентка впала в кому, а через три дня скончалась в больнице.

«Мое исключение из сборной не стоит и волоса иранской женщины». Азмун поддержал протесты после смерти 22-летней студентки