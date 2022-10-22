Холанд забил 17 голов в 11 матчах АПЛ. У форварда 22 мяча в 15 играх за «Ман Сити»
Эрлинг Холанд забил 16-й и 17-й голы в АПЛ.
22-летний норвежец из «Манчестер Сити» на 22-й минуте открыл счет в матче 13-го тура с «Брайтоном» (2:0, перерыв), а на 43-й забил с пенальти.
У Эрлинга уже 17 голов в 11 матчах Премьер-лиги. Он не забил лишь в двух играх – против «Борнмута» (4:0) и «Ливерпуля» (0:1).
Нападающий с большим отрывом лидирует в гонке бомбардиров в чемпионате Англии – у Харри Кейна из «Тоттенхэма» 9 мячей.
Холанд – первый игрок «горожан» после Серхио Агуэро, забивший в семи подряд домашних матчах. Аргентинец сделал это в феврале 2018-го.
Во всех турнирах Холанд забил 22 гол и отдал 3 результативных паса в 15 матчах за «Сити». Его статистика – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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