«Неймар сотрудничает с фашистом и обманывает народ, и от этого не отмыться, даже выиграв ЧМ». Казагранде о поддержке игроком «ПСЖ» президента Болсонару

Экс-форвард сборной Бразилии Валтер Казагранде раскритиковал нападающего «ПСЖ» Неймара.

30-летний футболист выложил в историях сообщение, касающееся политической ситуации в Бразилии. Оно было отмечено администраторами Instagram как не соответствующее действительности.

«В 2009 году в «Сантосе» появился невероятный парень, у которого все разглядели огромный талант. Он обращался с мячом так, как никто другой не мог, обладал высокой скоростью, прекрасной техникой, забивал прекрасные голы. Он выиграл важные трофеи в «Бразилии», затем перешел в великую «Барселону», потом – в за рекордную сумму.

Его главной целью во французском клубе была победа в Лиге чемпионов, а также приз лучшему футболисту мира. Но ни того, ни другого он не добился. Зато начала проявляться его худшая сторона, и стали видны другие «таланты».

Теперь же он превзошел сам себя, выбросив в урну принципы и человеческие ценности и начав делиться фэйковыми новостями. Фальшивые новости – это грязно и трусливо. Обманывать такой страдающий народ, как бразильский, низко. И даже после предупреждения в соцсетях и всех опровержений Неймар не отказался от этого сообщения.

Неймар является не только сторонником президента [Жаира Болсонару], но и тем, кто лжет и обманывает простых людей. Именно тех, кто станет главными жертвами нового экономического плана.

Эта группа трусов и извращенцев теперь в полном сборе. В ней экономисты, юристы, актеры, бизнесмены, врачи, певцы, игроки и многие другие. Я говорю о тех, кто лгут и обманывают, как и клан Болсонару.

И я возмущен той частью спортивной прессы, которая через день после очередной фэйковой новости пишет о Неймаре, что он может стать лучшим в мире, получить важную награду. Журналисты пытаются отвлечь внимание от серьезных вещей, переключить его на «позитив». Когда Неймар забивает гол в чемпионате Франции, об этом пишут неделю. Когда он выкладывает фэйковые новости, журналисты словно вымерли.

Это говорит о двойных стандартах по отношению к парню, поддерживающему фашизм и издевающемуся над скромным бразильским народом. Неймар – лжец, и это не мое мнение, а факт. Мне незачем с ним говорить, я не хочу с ним дружить. Я совершенно независим в своем стремлении показывать правду об этом гражданине Бразилии.

Неймар может стать человеком, который покорит Катар. Он может стать тем, кто приведет Бразилию к шестому титулу. Он может стать лучшим в мире.

Но от поддержки фашиста и сотрудничества с ним, от попытки обмануть бразильское общество ему никогда не отмыться», – написал Казагранде.

Неймара сейчас много хвалят за игру без мяча. Справедливо?