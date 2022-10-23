Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне и делит 1-е место с Панариным в гонке бомбардиров НХЛ. У обоих по 11 очков
Валерий Ничушкин разделил с Артемием Панариным 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Колорадо» стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:2). Его признали 1-й звездой встречи.
На счету россиянина стало 11 (6+5) очков в 6 матчах текущего сезона. Он разделил лидерство в гонке бомбардиров с форвардом «Рейнджерс» Артемием Панариным (3+8 в 5 матчах).
Сегодня Ничушкин (18:50, 1:19 – в большинстве, 3:18 – в меньшинстве, полезность «0») нанес 6 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю шайбы.
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