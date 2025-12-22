Кафанов о Сафонове: «Стало ясно, кто номер один в «ПСЖ». Матч с «Фламенго» все расставил по местам. О Матвее начали говорить во всем мире»
Виталий Кафанов высказался про Матвея Сафонова.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался про голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.
17 декабря в финале Межконтинентального кубка Сафонов отразил четыре из пяти пенальти в матче против «Фламенго» (1:1, 2:1 – по пенальти).
«Сафонов верил, что сможет быть первым номером. Этот момент произошел совсем не случайно. Он долго и упорно шел к нему.
Этот матч стал поворотным моментом. О Сафонове начали говорить во всем мире. После этой игры стало ясно, кто номер один в «ПСЖ». Этот матч все расставил по своим местам», – сказал Виталий Кафанов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
