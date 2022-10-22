Опубликованы итоги голосования за «Золотой мяч».

Нападающий «Реала» Карим Бензема, ставший обладателем приза, набрал 549 баллов из 558 возможных.

89 из 93 членов жюри поставили его на первое место. Исключением стали журналисты из Египта, Нидерландов (они выбрали Мохамеда Салаха), Сенегала (голос за Садьо Мане) и Словении (за Кевина де Брюйне).

Топ-10 по итогам голосования выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема ( ) – 549 баллов;

2. Садьо Мане ( / ) – 193;

3. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 175;

4. Роберт Левандовски ( / «Бавария») – 170;

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 116;

6. («ПСЖ») – 85;

7. Тибо Куртуа («Реал») – 82;

8. Винисиус Жуниор («Реал») – 61;

9. Лука Модрич («Реал») – 20;

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / «Боруссия» Дортмунд) – 18.

Напомним, форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и еще 10 футболистов не набрали ни одного балла.