Экс-защитник призвал покинуть клуб.

Форвард был исключен из состава команды на матч с «Челси» из-за ухода со стадиона во время игры с «Тоттенхэмом».

«Я не думаю, что у тен Хага оставались какие-то еще варианты. Роналду ушел с «Олд Траффорд» раньше, чем его партнеры попали в раздевалку, уже дважды. Это недопустимо.

Каким бы великим футболистом Роналду ни был, «МЮ» лучше без него. Эрик тен Хаг об этом знает.

И единственное, что клубу и Роналду стоит сделать, это собраться на ближайшей неделе и прекратить сотрудничество. Криштиану – слишком хороший футболист, а клубу просто надо двигаться дальше», – сказал Невилл.