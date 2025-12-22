  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Васильев о ЗМС для Сафонова: «Не нужно дискредитировать или размывать звание. Все должно быть в рамках развития спорта в России, а не как с Матвеем, который прославляет французский спорт»
8

Васильев о ЗМС для Сафонова: «Не нужно дискредитировать или размывать звание. Все должно быть в рамках развития спорта в России, а не как с Матвеем, который прославляет французский спорт»

Дмитрий Васильев: звание ЗМС Сафонову – это несправедливо.

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возможном присвоении звания мастера спорта Матвею Сафонову после его четырех отраженных пенальти за «ПСЖ» в матче против «Фламенго».

Ранее такую идею предложил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Считаю, это будет несправедливо. Сафонов классно показал себя, но он выступал не за Россию, поэтому к званию ЗМС нашей страны никакого отношения не имеет. Это будет слишком несправедливо по отношению к другим спортсменам.

У Сафонова в этом случае нет заслуг перед российским спортом. Понимаю, что сейчас все на эмоциях и хотят его отметить, но с такими вещами нужно аккуратно обращаться.

Не нужно дискредитировать или размывать это звание. ЗМС в футболе надо присваивать за выдающуюся игру на чемпионатах мира или Европы. Если футболисты прославили Россию своей игрой, тогда можно и дать это звание, потому что в этом виде спорта сложно попасть на пьедестал.

Все должно быть в рамках развития спорта в России, а не как в случае с Сафоновым, который прославляет и развивает французский спорт.

Да, он показал выдающийся пример, но он не имеет никакого отношения к российскому спорту», – сказал Дмитрий Васильев.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...45569 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoДмитрий Васильев
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Африки. Мали играет с Замбией, ЮАР – с Анголой, Египет против Зимбабве
8 минут назадLive
Гаджиев о 4-м месте СНГ на Евро-92: «С флагом СССР не проиграли бы шотландцам. Основа – дух, единство. Когда играл гимн Советского Союза, вставали представители всех стран мира»
20 минут назад
«Реал» получил наибольший доход от ТВ-прав за прошлый сезон Ла Лиги – 157 млн. У «Барсы» – 156 млн, у «Атлетико» – 108. Всего лига распределила 1,292 млрд евро
38 минут назад
Кафанов о Сафонове: «Стало ясно, кто номер один в «ПСЖ». Матч с «Фламенго» все расставил по местам. О Матвее начали говорить во всем мире»
сегодня, 13:01
Гаджиев об исламе: «Ходить в мечеть – не самое главное. Основа религии – не создавать проблемы другим людям. Ценности надо показывать поведением»
сегодня, 12:48
Хохлов потерял около миллиона долларов из-за лопнувшего банка: «Понимал, похоже на пирамиду. Но видел, что друзьям выплачивают хорошие проценты. Бесплатный сыр – только в мышеловке»
сегодня, 12:33
Бензема купил картину Пабло Пикассо «Портрет бородатого мужчины»: «Добро пожаловать домой»
сегодня, 12:19Фото
Грилиш выращивает овощи, играет в гольф и теннис и ловит рыбу в озере на своем участке. Дом хавбека «Эвертона» в Чешире стоит 5,6 млн фунтов
сегодня, 12:15
«Наполи» vs «Болонья»: финал Суперкубка Италии уже сегодня! Забирайте фрибет 7777 рублей и делайте ставку
сегодня, 12:00Реклама
Газзаев может получить пост руководителя в «Динамо». Его кандидатуру предлагает консультативный совет (Иван Карпов)
сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Монтес очень любит «Локомотив» и Россию и никуда не собирается уходить». Агент Сесара опроверг слухи об уходе защитника
2 минуты назад
У Минамино травма «крестов» – он получил ее в Кубке Франции. Вингер «Монако» набрал 4+3 в 21 матче сезона
8 минут назад
Сергей Чепчугов: «Сафонов разжег сердца верующих в него. На благость его направил Галицкий – отец во всех смыслах жизни»
11 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Шарджи», «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Шортой»
сегодня, 06:25
Консейсау о «Милане»: «Руководство не поддерживало, в клубе царила нестабильность, атмосфера была плохой. Но игроки меня не предавали»
41 минуту назад
Газзаев о возможном назначении в «Динамо»: «Самую точную информацию даст руководство клуба»
52 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ноттингем» в гостях у «Фулхэма»
53 минуты назад
Исполком РФС обсудит пересмотр правил лицензирования клубов. Они должны предотвращать повторение ситуации «Химок»
59 минут назад
Карпин стал Дедом Морозом в новогоднем ролике РФС и сборной России, Тюкавин, Фомин, Обляков, Кисляк – его помощниками
сегодня, 12:58Видео
Фраттези интересен «Ювентусу», Спаллетти заинтересован в хавбеке «Интера». Игрок оценивается в 30 млн евро
сегодня, 12:47