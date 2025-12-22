Васильев о ЗМС для Сафонова: «Не нужно дискредитировать или размывать звание. Все должно быть в рамках развития спорта в России, а не как с Матвеем, который прославляет французский спорт»

Дмитрий Васильев: звание ЗМС Сафонову – это несправедливо.

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о возможном присвоении звания мастера спорта Матвею Сафонову после его четырех отраженных пенальти за «ПСЖ » в матче против «Фламенго».

Ранее такую идею предложил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Считаю, это будет несправедливо. Сафонов классно показал себя, но он выступал не за Россию, поэтому к званию ЗМС нашей страны никакого отношения не имеет. Это будет слишком несправедливо по отношению к другим спортсменам.

У Сафонова в этом случае нет заслуг перед российским спортом. Понимаю, что сейчас все на эмоциях и хотят его отметить, но с такими вещами нужно аккуратно обращаться.

Не нужно дискредитировать или размывать это звание. ЗМС в футболе надо присваивать за выдающуюся игру на чемпионатах мира или Европы. Если футболисты прославили Россию своей игрой, тогда можно и дать это звание, потому что в этом виде спорта сложно попасть на пьедестал.

Все должно быть в рамках развития спорта в России, а не как в случае с Сафоновым, который прославляет и развивает французский спорт.

Да, он показал выдающийся пример, но он не имеет никакого отношения к российскому спорту», – сказал Дмитрий Васильев.