Махачев победил Оливейру приемом и стал новым чемпионом UFC

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

В Абу-Даби на турнире UFC 280 состоялся главный бой вечера.

В бою за титул UFC в легком весе встретились Ислам Махачев и Чарльз Оливейра.

Победу удушающим приемом (ручной треугольник) во втором раунде одержал россиянин.

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе. 

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