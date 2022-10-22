Махачев победил Оливейру приемом и стал новым чемпионом UFC
В Абу-Даби на турнире UFC 280 состоялся главный бой вечера.
В бою за титул UFC в легком весе встретились Ислам Махачев и Чарльз Оливейра.
Победу удушающим приемом (ручной треугольник) во втором раунде одержал россиянин.
Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе.
Махачев против Оливейры – война стилей. Кто окажется сильнее в партере: бразильский джитсер или борец из Дагестана?
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