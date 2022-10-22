Махачев победил Оливейру приемом и стал новым чемпионом UFC

В Абу-Даби на турнире UFC 280 состоялся главный бой вечера.

В бою за титул в легком весе встретились Ислам Махачев и Чарльз Оливейра.

Победу удушающим приемом (ручной треугольник) во втором раунде одержал россиянин.

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе.

Махачев против Оливейры – война стилей. Кто окажется сильнее в партере: бразильский джитсер или борец из Дагестана?

Становление Ислама Махачева: знакомство с Хабибом во дворе, дикий график тренировок и учебы, а также проказы на чужих свадьбах