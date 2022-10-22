Ирина Роднина: «Российский футбол разве можно смотреть, зачем? Моя нелюбовь к нему длится 73 года»
Ирина Роднина заявила, что не любит российский футбол.
«Мне 73 года – моя нелюбовь к футболу столько и длится. Думаете, отношение изменилось? Нет. Мне и некоторые другие виды спорта не нравятся.
То, что я видела на ЧМ-2018, было заразительно, интересно. Думаю, матчи лучше смотреть на стадионе, чем по телевизору.
Но российский футбол я даже не пыталась посмотреть, зачем? Его разве можно смотреть? Я его не люблю, меня не цепляет – я уже не в том возрасте, чтобы что-то такое цепляло», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.
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