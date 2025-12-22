Сергей Чепчугов: «Сафонов разжег сердца верующих в него. На благость его направил Галицкий – отец во всех смыслах жизни»
Сергей Чепчугов: Сафонов разжег сердца верующих в него.
Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ».
26-летний футболист сборной России и воспитанник «Краснодара» сделал 4 сэйва подряд в послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пенальти) и стал первым вратарем в истории, которому это удалось.
«Матвей показал себя всему миру. Он разжег сердца верующих в него. Ибо так звучит его вероисповедание: «Я стану, докажу себе, что суждено было быть». На благость его направил [владелец «Краснодара» Сергей] Галицкий – отец во всех смыслах жизни.
Сафонов – действительно талантливый парень, мужчина и наша надежда в футбольном мире», – сказал Чепчугов.
