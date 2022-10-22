Сестра Роналду сравнила Криштиану с распятым Иисусом: «Рожденный по воле Господа, чтобы сиять, не будет ниспровергнут теми, кто никогда не был в его шкуре»

Сестра Криштиану Роналду сравнила форварда с Иисусом.

«Я влюблена в эту улыбку, эту харизму, этого человека, в то, что он обещает и делает, в человека, который падал и поднимался так много раз, который чтит отца и мать, друга, который всегда рядом, невероятного победителя, который проглотил язык, чтобы слушать упреки других.

Он может гордиться тем, что он выиграл, и может похвастаться, что никогда ничего не брал и только отдавал, что обещал и выполнял обещания, что вдохновляет и никогда не сдается. Это мой брат, мой мальчик, наш воин, что покинул дом со слезами и болью, о которых знают только близкие.

Он из камней сделал замок, он создал музей нескольких поколений, он выполнил обещание, которое в свои 13 лет дал своей матери и братьям. Это тот, над кем насмехались из-за его акцента, над кем издевался его отец-алкоголик, человек, который покинул остров посреди океана с навешенным на него ярлыком – они говорили, что он слишком маленький.

Он хотел стать отцом, чтобы делиться любовью, которой у него в избытке, он был и остается благодарным, был и остается скромным, был и остается героем в жизни многих людей. Никто, рожденный по воле Господа, чтобы сиять, не будет ниспровергнут теми, кто никогда не был в его шкуре.

В Библии есть стих, в котором говорится: «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили» (Деяния апостолов, 2:23).

А грешники, враги, судьи, которые не построили и трети того, что построил он, – это камни... они нечестивцы, я повторяю, они камни, и именно из этих самых «камней» все было построено… Это часть жизни, и это нормально. Все закончится только с последним вздохом – и его, и других.

С ошибками в текстах (простите мне ошибки в написании, я училась шесть неполных лет) жизнь была трудной, но она была такой, какой должна была быть, и для меня большая честь родиться в одной семье с этим замечательным человеком. Я испытываю к нему только благодарность», – написала Катя Авейру.