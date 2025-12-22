  • Спортс
Газзаев о возможном назначении в «Динамо»: «Самую точную информацию даст руководство клуба»

Валерий Газзаев прокомментировал возможность появление в руководстве «Динамо».

Ранее появилась информация, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России может получить руководителя в клубе. Его кандидатуру предлагает консультативный совет.

«Самую точную информацию даст руководство московского «Динамо», – сказал Валерий Газзаев.

Как сообщил «РБ Спорт», председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев ничего не слышал о возможном назначении Газзаева на пост генерального директора или руководителя совета директоров бело-голубых.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
