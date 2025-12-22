Гаджиев о 4-м месте СНГ на Евро-92: «С флагом СССР не проиграли бы шотландцам. Основа – дух, единство. Когда играл гимн Советского Союза, вставали представители всех стран мира»

Гаджиев о 4-м месте СНГ на Евро-92: с флагом СССР не проиграли бы.

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев связал неудачное выступление сборной СНГ на Евро-1992 с тем, что у команды был не флаг СССР.

В отборочном турнире еще команда СССР заняла первое место в группе, опередив Италию. На самом чемпионате Европы уже команда СНГ в группе с Нидерландами, Германией и Шотландией заняла последнее место.

– У меня как у зрителя есть к вам претензия. Речь о цикле Евро-92. Я считаю, что по удельному количеству таланта, который был собран в этой команде, именно людей, способных в короткое время принять очень сложные решения, продуцировать сложные решения – Шалимов, Добровольский, Мостовой, Михайличенко – я никогда такого вообще не видел. Но вы с Анатолием Федоровичем [Бышовцем] создали просто «русское катеначчо». Самый образцовый был матч против Италии. Ну и вы их засушили так, что просто вообще ничего не возникало, они не могли ничего сделать. И у нас ничего не возникало.

– Как не возникало? Протасов вышел один на один с вратарем, как не возникало?

– Дальше эта команда едет на финал Евро. Примерно с тем же потенциалом минус Мостовой, опоздавший. И вы играете с чемпионами мира [Германией]. Вы ведете 1:0. Вы упускаете победу, штрафной забивают в самом конце.

– И причем отвернулся от мяча игрок стенки. Не отвернулся бы – мы выиграли.

– Затем – Голландия, понятно какая. Пусть на спаде…

– На каком спаде? Они – чемпионы Европы. Одни – чемпионы мира, другие – чемпионы Европы.

– И дальше вы выходите на «пьяных» шотландцев, получаете 0:3, когда нужно что-то создавать. Вот почему это была команда не проактивная? Почему она была настолько аналитической, насколько учитывала соперников, да, очень сильных? Ну там такой мозг, такой процессор вообще непонятно когда будет. 3-4 игрока в центре, с которыми можно абсолютно любую игру строить.

– [Смеется].

– Гаджи Муслимович?

– Какой у вас ответ?

– Я считаю, что тренеры были слишком уважительны к авторитету лучших команд мира: Италии, Голландии и Германии. А мне кажется, что мы могли от себя эту игру построить.

– Ну вот смотрите. Эта команда – я уже третье лицо. Там был Бышовец , был Сальков, я им помогаю, методическую помощь оказываю.

Эта команда за 25 официальных игр ни одну игру не проиграла. Это выдающийся результат. И шотландцам тоже бы не проиграла, если бы у нас был флаг Советского Союза.

– Как это?

– Ну так это. Вот флаг Советского Союза был бы – мы бы эту игру не проиграли.

– Вы говорите о символическом?

– Я говорю, что флаг СНГ висел там.

– Да, под белым флагом играла команда. Как это повлияло?

– Ну как это повлияло? Это номер один фактор. Это фактор номер один. Когда у вас в команде все вместе – вы можете достигнуть результата.

Если у вас в команде вот это вот, понимаете? Ничего не поможет! Ни данные мои не помогут, ни данные Никиты [Васюхина] не помогут. Ничего не поможет. Ничего. Основа – это дух, это единство. Если это есть – тогда есть все остальное.

– Единства не было?

– Мы уезжаем на чемпионат. Собрались в Новогорске. Перед отъездом приехал туда заместитель председателя правительства России. Михайличенко сидит и говорит: «А вы кто такой? Чего вы тут с нами так разговариваете?» Ну и что это такое? А? Как это?

– Ну потому что он представлял другую страну уже.

– Конечно. «Кто вы такой? Чего вы тут?» Он представлял другую страну, да.

– То есть для вас флаг – это символ этой проблемы, а сама проблема – это то, что в команде не было единства?

– Символ должен быть всегда. Посмотрите на любую страну, маленькую или большую. Вот сейчас мы играли с Перу. Вы видели, как они поют свой гимн?

– Ну это же южноамериканцы.

– Слушайте, когда играл гимн Советского Союза, не только советские граждане вставали. Вставали представители любой страны мира, – сказал бывший тренер сборных СССР , СНГ, России и клубов РФ Гаджиев в эфире Cappuccino & Catenaccio Show.