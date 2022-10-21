Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Валиева, Акатьева и Зинина выступят с короткими программами
22 октября стартует первый этап Гран-при России сезона-2022/23 – «Золотой конек Москвы». Женщины выступят с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
1-й этап
Золотой конек Москвы
Москва
Женщины
Короткая программа
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Участницы
Карима Аскарова
Мария Гречихина
София Захарова
Маргарита Ковалева
Анастасия Молчанова
Полина Свириденко
Анастасия Хахыртдинова
ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже.
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