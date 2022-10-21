Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Валиева, Акатьева и Зинина выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Валерия Шульская Алина Горбачева Анастасия Зинина Полина Свириденко София Захарова Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Карима Аскарова Мария Гречихина Маргарита Ковалева Анастасия Молчанова Анастасия Хахыртдинова Фигурное катание

22 октября стартует первый этап Гран-при России сезона-2022/23 – «Золотой конек Москвы». Женщины выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Москва

Женщины

Короткая программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участницы

Софья Акатьева

Камила Валиева

Карима Аскарова

Алина Горбачева

Мария Гречихина

София Захарова

Анастасия Зинина

Маргарита Ковалева

Анастасия Молчанова

Полина Свириденко

Анастасия Хахыртдинова

Валерия Шульская

ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже.

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