«Милан» согласовал аренду Фюллькруга до конца сезона с опцией выкупа. Клуб будет платить зарплату форварду «Вест Хэма» в полном объеме

Никлас Фюллькруг переходит в «Милан» из «Вест Хэма».

«Милан » и «Вест Хэм » достигли договоренности о переходе нападающего Никласа Фюллькруга в итальянскую команду.

«Россонери» арендуют немецкого форварда до завершения этого сезона с опцией выкупа предстоящим летом. Ранее сообщалось , что выкупить игрока возможно за 13 миллионов евро.

«Милан» не заплатит за аренду Фюллькруга, но будет выплачивать ему зарплату в полном размере.

В этом сезоне нападающий провел 8 матчей в АПЛ и не сделал результативных действий.