«Роналду сжег все мосты. Спасибо за все, звони в МЛС». Экс-вратарь сборной Англии Грин о Криштиану

Экс-вратарь сборной Англии Роберт Грин считает, что в уже не сыграет.

«Я сомневаюсь, что Роналду еще будет играть за . И это здорово для тен Хага.

Конечно, никогда нельзя полностью исключать вариант, при котором Роналду понадобится выпустить, но до ЧМ-2022 осталось лишь несколько недель, а после него до открытия январского трансферного окна останется неделя.

Спасибо большое за все, звони теперь в Америку и в . Этот развод получился некрасивым, но тен Хаг ждал этого момента. Роналду сжег все мосты», – заявил Грин.

Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду