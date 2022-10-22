«Роналду сжег все мосты. Спасибо за все, звони в МЛС». Экс-вратарь сборной Англии Грин о Криштиану

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Роберт Грин МЛС премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Экс-вратарь сборной Англии Роберт Грин считает, что Криштиану Роналду в АПЛ уже не сыграет.

«Я сомневаюсь, что Роналду еще будет играть за «Манчестер Юнайтед». И это здорово для тен Хага.

Конечно, никогда нельзя полностью исключать вариант, при котором Роналду понадобится выпустить, но до ЧМ-2022 осталось лишь несколько недель, а после него до открытия январского трансферного окна останется неделя.

Спасибо большое за все, звони теперь в Америку и в МЛС. Этот развод получился некрасивым, но тен Хаг ждал этого момента. Роналду сжег все мосты», – заявил Грин.

Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные