НБА. «Чикаго» сыграет с «Кливлендом», «Даллас» примет «Мемфис» и другие матчи

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В субботу, 21 октября, состоятся 9 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Чикаго» сыграет с «Кливлендом». «Даллас» Луки Дончича примет «Мемфис» Джа Морэнта.

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Сан-Антонио
Дата проведения
23 октября, 01.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Орландо – Бостон
Дата проведения
23 октября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Индиана – Детройт
Дата проведения
23 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Чикаго – Кливленд
Дата проведения
23 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Майами – Торонто
Дата проведения
23 октября, 03.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Милуоки – Хьюстон
Дата проведения
23 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Даллас – Мемфис
Дата проведения
23 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Денвер – Оклахома-Сити
Дата проведения
23 октября, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Клипперс
Дата проведения
23 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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