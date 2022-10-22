НБА. «Чикаго» сыграет с «Кливлендом», «Даллас» примет «Мемфис» и другие матчи
В субботу, 21 октября, состоятся 9 матчей регулярного чемпионата НБА.
«Чикаго» сыграет с «Кливлендом». «Даллас» Луки Дончича примет «Мемфис» Джа Морэнта.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 01.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 23 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 03.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 23 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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