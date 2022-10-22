«МЮ» готов отпустить Роналду бесплатно из-за его зарплаты, но интереса к форварду нет (ESPN)
«Манчестер Юнайтед» готов бесплатно расстаться с Криштиану Роналду.
На такой шаг клуб АПЛ готов пойти для того, чтобы избавиться от высокой зарплаты 37-летнего португальца. Криштиану зарабатывает 500 тысяч фунтов в неделю. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
«МЮ» согласен расстаться с Роналду без компенсации уже с лета, это решение было одобрено владельцами клуба Глейзерами, в том числе и в связи с желанием самого форварда сменить команду.
Однако интереса к игроку по-прежнему нет, сообщает ESPN. Был вариант лишь с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Хилаль».
В «Ман Юнайтед» полагают, что успешное выступление Роналду на ЧМ-2022 может спровоцировать интерес к нему со стороны других клубов. Возможен вариант с арендой в январе на полгода, если кто-то согласится выплачивать часть его зарплаты.
Напомним, нападающий покинул «Олд Траффорд», не дожидаясь завершения матча с «Тоттенхэмом» (2:0). После этого главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг принял решение не включать португальца в состав на игру против «Челси». Криштиану также отстранили от тренировок с командой и оштрафовали на 720 тысяч фунтов.
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