готов бесплатно расстаться с .

На такой шаг клуб готов пойти для того, чтобы избавиться от высокой зарплаты 37-летнего португальца. Криштиану зарабатывает 500 тысяч фунтов в неделю. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

«МЮ» согласен расстаться с Роналду без компенсации уже с лета, это решение было одобрено владельцами клуба Глейзерами, в том числе и в связи с желанием самого форварда сменить команду.

Однако интереса к игроку по-прежнему нет, сообщает ESPN. Был вариант лишь с клубом из Саудовской Аравии .

В «Ман Юнайтед» полагают, что успешное выступление Роналду на ЧМ-2022 может спровоцировать интерес к нему со стороны других клубов. Возможен вариант с арендой в январе на полгода, если кто-то согласится выплачивать часть его зарплаты.

Напомним, нападающий покинул «Олд Траффорд», не дожидаясь завершения матча с «Тоттенхэмом» (2:0). После этого главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг принял решение не включать португальца в состав на игру против «Челси». Криштиану также отстранили от тренировок с командой и оштрафовали на 720 тысяч фунтов.

Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду

Конец отношений «МЮ» и Роналду? Клуб отстранил его от тренировок и забанил на игру с «Челси»