Тикнизян – фанату «Локо»: «Закрой рот, как истеричка себя ведешь. Когда выиграем четыре-пять игр, посмотрю, как ты будешь говорить»

вступил с словесную перепалку с фанатом «Локомотива».

«Локо» в субботу проиграл «Динамо» (1:3) в рамках Мир .

Из перепалки неясно, что спровоцировало такую реакцию Тикнизяна. Вероятно, речь шла о слабых результатах «Локомотива».

– Я с тобой не буду нормально общаться, ты понял?! Закрой свой рот и стой молча! – сказал Тикнизян фанату.

– Не надо играть за мой клуб, – ответил фанат.

– А это не мой клуб? Ты как истеричка себя ведешь, наберись терпения! Когда мы выиграем три игры или четыре-пять, я посмотрю, как ты будешь говорить!» – добавил защитник «Локомотива».