Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Тарасова и Морозов, Хабибулина и Княжук выйдут на лед с короткими программами

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22 октября стартует первый этап Гран-при России сезона-2022/23 – «Золотой конек Москвы». Пары выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Москва

Пары

Короткая программа

Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Участники

Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Наталья Хабибулина – Илья Княжук

Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Виктория Васильева – Роман Запорожец

Агния Свинцицкая – Владимир Следь

ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин снялись с соревнований из-за травмы партнерши.

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов

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