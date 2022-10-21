Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Тарасова и Морозов, Хабибулина и Княжук выйдут на лед с короткими программами
22 октября стартует первый этап Гран-при России сезона-2022/23 – «Золотой конек Москвы». Пары выйдут на лед с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
1-й этап
Золотой конек Москвы
Москва
Пары
Короткая программа
Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Участники
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Наталья Хабибулина – Илья Княжук
Дарья Бояринцева – Роман Плешков
Виктория Васильева – Роман Запорожец
Агния Свинцицкая – Владимир Следь
ПРИМЕЧАНИЕ: составы разминок будут добавлены позже. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин снялись с соревнований из-за травмы партнерши.
Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов
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