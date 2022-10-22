Сотрудники «Матч ТВ» купили беженцам в Белгородской области тепловые пушки

Сотрудники оказали помощь беженцам в Белгородской области.

Об этом рассказал комментатор .

«Рванули с коллегой и товарищем в Воронеж на игру и . Сделали небольшой крюк и заехали в Белгородскую область в палаточный лагерь для беженцев.

Привезли важный груз. Это тепловые пушки, купленные на деньги наших комментаторов, работников «Матча» и просто наших друзей.

Скоро зима, в палатках становится холодно. Теперь будет хоть немного теплее. Нам тоже.

С легкой руки мастера заголовка Трушечкина акция получила название «Пушка нестрашная», – написал Моссаковский.

Фото: телеграм-канал Михаила Моссаковского