«Ак Барс» проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Знарка 10 игр подряд не выигрывает в основное время
«Ак Барс» проиграл 7 из 8 последних матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Олега Знарка на домашнем льду уступила «Салавату Юлаеву» (2:3).
На отрезке из восьми последних игр казанский клуб выиграл только у «Металлурга» (3:2 ОТ) в овертайме.
При этом «Ак Барс» не выигрывает в основное время на протяжении последних 10 матчей – это произошло 27 сентября в игре с «Салаватом Юлаевым» (3:0).
С тех пор команда из Татарстана одержала только две победы – и обе за пределами основного времени. Помимо «Металлурга», был обыгран «Амур» (3:2 ОТ).
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