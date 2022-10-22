«Ак Барс» проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Знарка 10 игр подряд не выигрывает в основное время

«Ак Барс» проиграл 7 из 8 последних матчей в Фонбет чемпионате .

Команда тренера Олега Знарка на домашнем льду уступила «Салавату Юлаеву» (2:3).

На отрезке из восьми последних игр казанский клуб выиграл только у «Металлурга» (3:2 ОТ) в овертайме.

При этом не выигрывает в основное время на протяжении последних 10 матчей – это произошло 27 сентября в игре с (3:0).

С тех пор команда из Татарстана одержала только две победы – и обе за пределами основного времени. Помимо «Металлурга», был обыгран «Амур» (3:2 ОТ).