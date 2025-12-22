  • Спортс
  • Хохлов потерял около миллиона долларов из-за лопнувшего банка: «Понимал, похоже на пирамиду. Но видел, что друзьям выплачивают хорошие проценты. Бесплатный сыр – только в мышеловке»
14

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, как потерял около миллиона долларов из-за лопнувшего банка.

Хохлов, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Дмитрий Кириченко, Ролан Гусев, Андрей Каряка, Юрий Никифоров вложили деньги в банк «Замоскворецкий». Сычев потерял более 90 млн рублей, Алдонин лишился 47,3 млн, Хохлов остался без 28,7 млн, еще несколько футболистов потеряли 50 млн. Банк России отозвал лицензию у мошенников в 2014-м, когда те вывели со счетов «Замоскворецкого» уже 2,5 миллиарда рублей.

– Как ваша тяжба с банком, у которого в 2014-м отозвали лицензию?

– По-прежнему идет следствие. В этом году мы с Юрой Никифоровым как потерпевшие приезжали в полицию на очную ставку. Один из руководителей банка был в бегах. Наконец его поймали, посадили в СИЗО. Посмотрим, чем все закончится.

Я для себя эту историю уже отпустил. Тянется-то лет десять. Если постоянно думать о ней, свихнешься.

– Чему она вас научила?

– Да я всю жизнь сторонился финансовых пирамид и прочих лохотронов. Ни в какие авантюры не влезал, был крайне осторожен. И вдруг поддался на уговоры. Даже не знаю почему. Года три меня уламывал этот банкир.

Я понимал, что все похоже на пирамиду. Но видел, что друзьям, которые давно держат там деньги, выплачивают хорошие проценты. Ну и рискнул.

В итоге и они без сбережений остались, и я около миллиона долларов потерял. Что ж, на своем опыте убедился: бесплатный сыр – только в мышеловке, – сказал экс-полузащитник сборной России, работающий с молодежной командой «Локомотива».

В 2013-м Сычев, Алдонин, Хохлов и другие игроки потеряли более 200 миллионов рублей. Они отдали их лопнувшему банку

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
