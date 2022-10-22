Сегодня Совет FIS обсудит вопрос участия сборной России в международных соревнованиях

Сегодня Совет Международной федерации лыжных видов (FIS) обсудит вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

В австрийском Зельдене стартует Кубок мира по горным лыжам. Ожидается, что решение примут во время первого этапа. Окончание заседания – 20:30 по московскому времени.

FIS отстранила российских и белорусских спортсменов 1 марта в связи с началом спецоперации на Украине.

По словам члена Совета FIS Мартти Ууситало, отстранение будет продлено. Он сообщил, что вопрос уже обсуждался, а 22 октября будет объявлено решение.

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска