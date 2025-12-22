Исполком РФС обсудит пересмотр правил лицензирования клубов. Они должны предотвращать повторение ситуации «Химок»

Объявлена повестка исполкома РФС.

В пятницу, 26 декабря, в очном формате пройдет очередное заседание исполкома Российского футбольного союза.

Заседание начнется в 10:00 по московскому времени. В повестку включены пять пунктов:

1. Об утверждении годового бюджета РФС на 2026 год и прогноза годового бюджета РФС на 2027 год.

2. О делегировании прав на проведение соревнований Мир РПЛ .

3. Об утверждении новых редакций правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в РФ.

4. Об утверждении изменений в отдельные регламенты РФС.

5. О Программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2026 год.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, исполком РФС рассмотрит вопрос об изменениях в правилах по лицензированию футбольных клубов. Они направлены, в частности, на предотвращение скрытого роста долгов и должны предотвратить ситуации, в которых оказались футболисты и сотрудники «Химок» после отказа в выдаче лицензии клубу.