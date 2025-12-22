  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Исполком РФС обсудит пересмотр правил лицензирования клубов. Они должны предотвращать повторение ситуации «Химок»
0

Исполком РФС обсудит пересмотр правил лицензирования клубов. Они должны предотвращать повторение ситуации «Химок»

Объявлена повестка исполкома РФС.

В пятницу, 26 декабря, в очном формате пройдет очередное заседание исполкома Российского футбольного союза.

Заседание начнется в 10:00 по московскому времени. В повестку включены пять пунктов:

1. Об утверждении годового бюджета РФС на 2026 год и прогноза годового бюджета РФС на 2027 год.

2. О делегировании прав на проведение соревнований Мир РПЛ.

3. Об утверждении новых редакций правил РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в РФ. 

4. Об утверждении изменений в отдельные регламенты РФС.

5. О Программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2026 год.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, исполком РФС рассмотрит вопрос об изменениях в правилах по лицензированию футбольных клубов. Они направлены, в частности, на предотвращение скрытого роста долгов и должны предотвратить ситуации, в которых оказались футболисты и сотрудники «Химок» после отказа в выдаче лицензии клубу.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...45400 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
logoРФС
регламент
logoпремьер-лига Россия
правила
деньги
logoЧемпионат.com
logoХимки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гаджиев об исламе: «Ходить в мечеть – не самое главное. Основа религии – не создавать проблемы другим людям. Ценности надо показывать поведением»
26 минут назад
Хохлов потерял около миллиона долларов из-за лопнувшего банка: «Понимал, похоже на пирамиду. Но видел, что друзьям выплачивают хорошие проценты. Бесплатный сыр – только в мышеловке»
41 минуту назад
Бензема купил картину Пабло Пикассо «Портрет бородатого мужчины»: «Добро пожаловать домой»
55 минут назадФото
Грилиш выращивает овощи, играет в гольф и теннис и ловит рыбу в озере на своем участке. Дом хавбека «Эвертона» в Чешире стоит 5,6 млн фунтов
59 минут назад
«Наполи» vs «Болонья»: финал Суперкубка Италии уже сегодня! Забирайте фрибет 7777 рублей и делайте ставку
сегодня, 12:00Реклама
Газзаев может получить пост руководителя в «Динамо». Его кандидатуру предлагает консультативный совет (Иван Карпов)
сегодня, 11:54
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Дали понимание, что все переносят на следующий сезон. Я сделал все, что мог. Нет команды на продвижение законопроекта»
сегодня, 11:45
Бруну может пропустить минимум месяц. У капитана «МЮ» повреждение мягких тканей (The Telegraph)
сегодня, 11:39
Орлов о «Спартаке»: «Удивлен, как Романцев и Аленичев не в клубе. «Лукойл», не понимаете, что это ваш мозговой центр? Посмотрите на «Баварию» – экс-футболисты не дадут просчета»
сегодня, 11:31
Россия осталась на 33-м месте в рейтинге ФИФА. Испания лидирует, Аргентина – 2-я, Англия – 4-я, Португалия – 6-я, Германия- 9-я
сегодня, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Кафанов о Сафонове: «Стало ясно, кто номер один в «ПСЖ» после игры с «Фламенго». Этот матч все расставил по местам. Матвей верил, что сможет быть первым номером»
13 минут назад
Карпин стал Дедом Морозом в новогоднем ролике РФС и сборной России, Тюкавин, Фомин, Обляков, Кисляк – его помощниками
16 минут назадВидео
Фраттези интересен «Ювентусу», Спаллетти заинтересован в хавбеке «Интера». Игрок оценивается в 30 млн евро
27 минут назад
«Рома» хочет арендовать Зиркзе у «МЮ» за 5 млн евро с правом выкупа за 30 млн и бонусами за выход в ЛЧ (Il Messaggero)
43 минуты назад
Стивен Джеррард: «Если «Ливерпулю» понадобится моя помощь – я рядом. Но не хочу увольнения Слота, а хочу, чтобы он все исправил»
58 минут назад
Рой Кин: «МЮ» – одна из худших команд АПЛ по игре без мяча. В команде много футболистов, которые делают недостаточно. Халтурят, рискуют. Рад, что их наказывают»
сегодня, 12:01
Уэйн Руни: «Дьокереш делает больше, чем вы видите. Он важен для «Арсенала», его работа помогает другим. Просто Виктор не забил столько, сколько от него ожидают»
сегодня, 11:18
«Американцы проснутся и допустят Россию до ЧМ-2026. Все же зависит от переговоров двух стран». Валерий Овчинников об отстранении РФ
сегодня, 11:13
Батраков о российском костяке «Локомотива»: «Показываем, что можем конкурировать с клубами, где больше половины иностранцев»
сегодня, 11:02
Письмо Стрельцова из тюрьмы выставлено на продажу за 2 млн рублей. Форвард «Торпедо» писал про футбол в заключении, курение и радиорепортаж дерби со «Спартаком»
сегодня, 10:46Фото